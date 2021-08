Em São Manuel, jovem recebe vacina montado em cavalo

Jovem de 21 anos recebeu a primeira dose da vacina

Da Redação

A vacinação contra o Covid-19 em São Manuel vem sendo feita através do sistema drive-thru (dentro do carro), onde as pessoas se dirigem ao conjunto poliesportivo para tomar a primeira dose e a segunda dose é feita em outro posto, na estação ferroviária.

Na manhã desta quinta-feira (19) durante a vacinação, a equipe da Vigilância Epidemiológica foi surpreendida com a presença de um cidadão montado em seu cavalo para receber a primeira dose da vacina.

O jovem Rodrigo Oliveira de Paula Dias, de 21 anos de idade, morador do núcleo habitacional “José Maria Zanotel”, localizado no distrito de Aparecida de São Manuel, recebeu a primeira dose da vacina Coronavac do instituto Butantan, no sistema “Ride-Thru” (drive thru a cavalo), montado em seu cavalo malhado, chamando a atenção da equipe de anotadores e da vacinação.

Dentro do carro, em cima de motos, bicicletas e agora montado em cavalo e também a pé, a maioria dos moradores da cidade vão se imunizando e a vacinação já atende ao público de 12 a 17 anos com comorbidades, devendo abrir na próxima semana, para o público da mesma faixa etária, sem comorbidades.