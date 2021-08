Famesp contratará 120 profissionais da Saúde para atuar em hospital de campanha Covid de Bauru

Os 30 novos leitos somam 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 de enfermaria

Da Redação

O Governo do Estado de São Paulo ativou mais 30 leitos para COVID-19 no Hospital de Campanha de Bauru, instalado no prédio da USP. Com esta ampliação, a unidade agora opera com 80 leitos no total.

Os 30 novos leitos somam 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 de enfermaria. Assim, os setores passam a contar atualmente com 20 leitos intensivos e 60 clínicos, respectivamente.

A expansão é possível graças à destinação de mais R$ 6,6 milhões para custeio dos leitos. A medida foi anunciada pela pasta estadual e teve anuência do Ministério Público e da Prefeitura em audiência de conciliação realizada no mês de junho.

O serviço é referência para COVID-19 na região de Bauru desde sua abertura em maio do ano passado.

Com a expansão, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), organização de Saúde que gerencia o hospital, está contratando cerca de 120 profissionais de saúde para integrar a equipe da assistência. Com o reforço, a unidade passará a operar com aproximadamente 240 colaboradores.