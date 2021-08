Residencial Cedro recebe obras de ampliação de drenagem em galerias pluviais

Investimento total da obra é de aproximadamente R$ 270 mil

Da Redação

A Secretaria de Infraestrutura de Botucatu trabalha na adequação da drenagem da Rua João Carlos Gonçalves, no Residencial Cedro. Mais de 400 metros de tubulação estão sendo trocados por uma rede maior, que garantirá maior vazão a água da chuva e evitará que esta invada as residências.

Em períodos chuvosos, os imóveis da rua eram invadidos pela água, que não conseguia ser escoada adequadamente pela rede de drenagem implantada na construção do bairro, décadas atrás. Por isso, foi necessário um redimensionamento nessa rede.

“Nos programamos para realizar essa obra antes do próximo verão, quando chove bastante na Cidade. Este é um local que há tempo precisava dessa obra e agora os moradores não precisarão mais se preocupar com a drenagem do bairro”, afirmou o Secretário Municipal de Infraestrutura, Rodrigo Taborda.

Após a implantação das galerias, será realizada a recomposição do pavimento, com o recapeamento asfáltico da rua. O investimento total da obra é de aproximadamente R$ 270 mil, provenientes dos cofres públicos. A expectativa da Prefeitura é de que a obra seja concluída no próximo mês de setembro.