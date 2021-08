Grupo Caio entrega 48 ônibus urbanos para o sistema metropolitano de SP

Unidades possuem o sistema Multiplex, o qual proporciona ao condutor o controle total das funções do ônibus

A quinta geração do Apache VIP foi apresentada ao mercado e fez sucesso em todo o cenário do transporte urbano brasileiro. Em São Paulo, diversas empresas já confirmaram a aquisição do modelo com as novas atualizações. Ao todo, são 48 unidades destinadas às concessionárias Tietê, Divena, Dibracam e Adivel, podendo ser utilizadas pelas empresas que atendem ao sistema municipal de São Paulo.

“Por meio dos diversos estudos, realizados pelas equipes da Caio, garantimos segurança, conforto e modernidade em nossos produtos. Sempre nos aprimoramos e entregamos as soluções que nossos clientes necessitam”, comenta o diretor comercial e de marketing, Paulo Ruas.

No novo Apache Vip, os materiais e suas particularidades, aliados a um design inovador, foram pensados com a certeza de proporcionar mais durabilidade, economia e acessibilidade a eventuais manutenções.

“Além dos já tradicionais conforto, agilidade e segurança aos usuários, ressaltamos outras propriedades como disponibilidade para implantação de tomadas USB e outros itens tecnológicos, bem como a acessibilidade para pessoas PCD, que proporcionam praticidade a todos aqueles que utilizam o transporte”, explica José Gildo Vendramini, representante de vendas de São Paulo.

Alguns detalhes interessantes do modelo são as portas com acionamento pneumático e bloqueadores, a fim de evitar acidentes com os passageiros. Além disso, as unidades adquiridas possuem o sistema Multiplex, o qual proporciona ao condutor o controle total das funções do ônibus e auxilia na identificação de falhas operacionais e elétricas do veículo.

Nos próximos meses, os clientes de São Paulo poderão receber e usufruir de todas as inovações da quinta geração do Apache Vip, cujas contribuições para a mobilidade urbana são extremamente importantes. “Os novos modelos de lançamento da Caio podem ser montados sobre chassis de quaisquer empresas, o que possibilita uma maior diversidade de produtos e a garantia de uma oferta que atenda ao maior número de usuários possível”.