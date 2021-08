Hospital de Campanha instalado no AME de Botucatu será desativado em 1º de setembro

Da Redação

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Botucatu retoma seus atendimentos ambulatoriais a partir de 1º setembro, com a queda da demanda do hospital de campanha dedicado à COVID-19.

O serviço hospitalar foi implantado pelo Governo do Estado de São Paulo para atender casos graves da COVID-19 na segunda onda da pandemia, e atendeu 133 pacientes da região de Bauru.

A partir de agora, o AME fará toda a readequação do local até o final de agosto, e a partir do próximo mês volta a oferecer consultas médicas e não médicas em 18 especialidades, exames e procedimentos de menor complexidade, mediante agendamento.

O hospital de campanha foi aberto em março de 2021, com o atendimento exclusivo de COVID-19 com 27 leitos, sendo 11 de UTI e 16 de enfermaria. Em média, 78,1% dos hospitalizados tiveram alta após recuperação plena graças ao tratamento ofertado no local.

A desmobilização deste serviço foi programada em função da queda nos indicadores da pandemia no Estado, e eventuais casos de COVID-19 da região que precisarem de atendimento terão assistência garantida por meio do direcionamento a outros hospitais de referência.

O AME está localizado à Rodovia Marechal Rondon, KM 253,6 – Botucatu.