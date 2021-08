São Manuel: revitalização avança e quadras da XV de Novembro são recapeadas

Expectativa é que toda a revitalização das quatros quadras esteja concluída até o final de outubro

Da Redação

As obras de revitalização foram iniciadas no último dia 7 de junho, e estão mudando a cara do centro da cidade, mais especificamente das duas quadras da Rua XV de Novembro, a partir do jardim público, até o cruzamento com a Rua Batista Martins.

Na quinta-feira (19) começou a pavimentação das duas quadras da XV de Novembro e ainda foram iniciadas as obras de revitalização da Rua Moraes Gordo, a partir do cruzamento com a Rua Cel Joaquim Floriano.

Ainda na Rua XV de Novembro, além da pavimentação asfáltica, também estão sendo finalizadas as colocações dos bloquetes de concreto entrelaçados nas novas calçadas, que irão ter um espaçamento maior para a locomoção das pessoas.

A expectativa da Diretoria Municipal de Obras é que toda a revitalização envolvendo as quatros quadras esteja concluída até o final de outubro.