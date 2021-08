Incêndio destrói mais de 30 mil metros quadrados de vegetação em Botucatu

Após quatro horas de trabalho, o fogo finalmente foi controlado

Da Redação

Uma extensa área de mata foi destruída em incêndio ocorrido na tarde deste sábado, 21 de agosto, na estrada de acesso ao Araqua, em Botucatu.

As chamas tiveram início por volta das 14 horas, e destruiu mais de 30 mil metros quadrados de vegetação.

O incidente exigiu intenso trabalho de controle por parte do Corpo de Bombeiros. Foram usados dois caminhões com 16 mil litros de água. Proprietários de sítios e chácaras colaboraram com dois tratores.

Após quatro horas de trabalho, o fogo finalmente foi controlado.