Polícia recupera, no pedágio de Itatinga, carro roubado durante “arrastão” no RJ

Carro apresentava contradições nas informações de identificação

Da Redação

Um carro, produto de roubo em um arrastão no Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) na manhã deste sábado, 21 de agosto, no pedágio da Castello Branco (SP-280) em Itatinga.

Consta em boletim que durante operação contra o tráfico de entorpecentes, policiais constataram que um Honda Civic branco, com placas de São Simão (SP), ao passar pela cabine de cobrança, possuía película não refletiva acima do permitido em lei não permitindo a identificação ou observação dos ocupantes.

Foi determinada a parada do mesmo e, durante abordagem a motorista e o passageiro apresentaram nervosismo enquanto transmitiam informações sobre os motivos da viagem e destino.

No interior do veículo nada ilícito foi encontrado mas, ao verificar a documentação e numeração do chassi, etiquetas e demais informações de identificação haviam sido alterados.

Em consulta ao sistema integrado, policiais constataram que o carro era adulterado, sendo que originalmente estava registrado em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Um boletim de roubo havia sido feito por um casal que passou por um arrastão em Itaborai, também em território fluminense.

Devido a esta constatação, a motorista e o condutor foram presos pelo crime de receptação. Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial em Botucatu e estão a disposição da Justiça.