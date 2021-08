Sabesp emite alerta para baixa captação de água em Botucatu; reserva emergencial será ativada

Em Botucatu, a Sabesp conta com duas captações de água bruta no Rio Pardo

Da Redação

A Sabesp informa que, por causa da estiagem severa que atinge grande parte do país, os mananciais que abastecem o município de Botucatu apresentam baixa vazão.

A concessionária tem intensificado ações e ampliando instalações para continuar garantindo o abastecimento e destaca a necessidade de a população manter o uso consciente da água, evitando desperdícios.

Em Botucatu, a Sabesp conta com duas captações de água bruta no Rio Pardo, uma na estrada do Mandacaru e outra na confluência do Córrego Pinheiro, que operam com capacidade máxima. Uma terceira captação emergencial no Córrego Tijuco Preto também está sendo ativada para ter condições de operar.

A Sabesp orienta à população o consumo consciente, com ações simples de economia de água, mas de grande impacto quando adotadas coletivamente. Veja algumas dicas:

1. Use vassoura e balde para lavar áreas como garagem, corredores, dentre outras. Não utilize mangueiras.

2. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água.

3. Não use água corrente para descongelar alimentos.

4. Fique muito atento a possíveis vazamentos. Eles podem passar despercebidos e são grandes causas do desperdício.