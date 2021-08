Bauru libera agendamento de segunda dose das vacinas da Covid-19

Pessoa deve apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e o cartão com a aplicação da primeira dose

Da Redação

A Secretaria de Saúde informa que liberou, na tarde desta sexta-feira (20), o agendamento para a semana dos dias 23 a 27 de agosto, para a aplicação da segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford. O agendamento já está liberado para a segunda-feira (23) e terça-feira (24), no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site.

Na unidade, data e horário marcados, a pessoa deve apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e o cartão com a aplicação da primeira dose. A segunda dose da vacina Coronavac será aplicada em todas as unidades de saúde, das 8h às 12h, para pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais. Já a segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford será aplicada nas unidades de saúde, das 13h às 16h, para as pessoas que tomaram a primeira dose há 84 dias ou mais.

E também segue liberado o agendamento para a primeira dose da vacina da Covid-19 para adolescente entre 12 e 17 anos com comorbidade, deficiência, gestante ou puérpera, com a aplicação das 13h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Jussara/Celina, Chapadão/Mendonça, Bela Vista e Redentor, também com agendamento obrigatório.

HORÁRIOS DA VACINAÇÃO

Semana de 23 a 27 de agosto

Das 8h às 11h40 – Segunda dose da vacina Coronavac (em todas as unidades)

Das 13h às 16h – Segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford (menos nas UBSs do Jussara/Celina, Chapadão/Mendonça, Bela Vista e Redentor)

Das 13h às 16h – Primeira dose da vacina para adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidade, deficiência, gestante ou puérpera (nas UBSs do Jussara/Celina, Chapadão/Mendonça, Bela Vista e Redentor)