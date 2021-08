Botucatu: motorista sem habilitação colide com motocicleta e não presta socorro; homem foi preso

Acidente ocorreu no Recreio do Havai e carro localizado no Jardim Brasil

Da Redação

A Guarda Municipal de Botucatu (GCM) deteve na noite de sábado, 21 de agosto, um homem por dirigir sem habilitação, embriagado, colidir com uma moto e deixar de prestar socorro às vítimas.

O acidente ocorreu no Recreio do Havai, quando um Chevrolet Monza colidiu com uma moto, fazendo com que o condutor caísse e sofresse diversos ferimentos. Motorista do carro deixou o local sem prestar assistência.

A GCM e o SAMU foram acionados para prestar assistência sendo que os agentes municipais encontraram o Monza em uma rua no Jardim Brasil, com marcas da colisão.

Em contato com o dono do carro, admitiu que voltava de uma festa de aniversário com a esposa e que realmente havia batido na moto e saiu do local por não ter habilitação e ingerido bebida alcoólica.

Devido a isso, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial, sendo preso e estando a disposição da Justiça.

A vítima do acidente foi levada ao Hospital das Clínicas, onde passa por assistência médica, com o quadro considerado grave.