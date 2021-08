Franquia que opera McDonald’s disponibiliza cursos gratuitos para todos os públicos

É a primeira vez que não funcionários da companhia terão acesso às capacitações do grupo

Da Agência Educa Mais Brasil

A Universidade Corporativa “Hamburger University”, da Arcos Dorados, franquia que opera os restaurantes McDonald’s em 20 mercados da América Latina e Caribe, disponibilizou para o público externo cinco cursos on-line e gratuitos, de curta duração, que antes eram destinados apenas para funcionários.

É a primeira vez que jovens que não são funcionários da companhia terão acesso às capacitações ofertadas pelo grupo. Os interessados podem escolher entre os cursos de Inteligência Emocional, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Atendimento ao Cliente e Saúde e Bem-Estar. As inscrições são feitas no site https://receitadofuturo.com.br/cursos-livres.

As capacitações são independentes, sem ordem específica ou quantidade limitada por pessoa. A cada módulo concluído, os participantes recebem um certificado que legitima a formação recebida.

“O desemprego juvenil é um dos principais problemas da região e temos a convicção de que é importante atuar para revertê-lo, gerando um impacto positivo nas comunidades onde operamos. Para isso, além de empregarmos milhares de jovens todos os anos, pensamos também naqueles que não fazem parte da nossa empresa”, afirma o presidente executivo do conselho da Arcos Dorados, Woods Staton.

As formações estarão disponíveis até o até o dia 31 de dezembro e foram liberadas em virtude do Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

Além dos cursos oferecidos pela Universidade Corporativa, há outras instituições que disponibilizam cursos gratuitos e on-line para todos os públicos. As formações podem ser feitas durante todo o ano e são classificadas como cursos livres. Para conferir as opções, basta acessar o site do Educa Mais Brasil.

