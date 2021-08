Mulher é presa por tráfico em rodovia da região; filhos menores de idade estavam no carro

Acusada faria entrega dos produtos a um terceiro, em Anhembi

Da Redação

A Polícia Militar prendeu na manhã deste domingo, 22 de agosto, uma mulher por tráfico de entorpecentes em Anhembi. Flagrante ocorreu na rodovia Rodovia Samuel de Castro Neves (SP 147).

Consta em boletim que policiais receberam a informação de que uma pessoa há algum tempo fazia tráfico de entorpecentes em alguns pontos de Amhembi. Com as características do veículo, a PM passou por um modelo similar na rodovia.

A motorista, ao perceber a presença da viatura, desacelerou para dar passagem, sendo que continuou a reduzir o ritmo de aceleração. Foi quando os policiais determinaram que a mesma fosse para o acostamento.

Durante a abordagem, a mulher tentou esconder uma sacola embaixo do banco do passageiro. Foram encontrados 80 papelotes de cocaína, 78 pedras de crack, 42 pinos de cocaína, 97 porções de maconha. Também estavam em poder da mulher R$ 2.181em dinheiro, um recibo de depósito bancário e três aparelhos celulares.

Ao abrir a porta do veículo após após solicitação, policiais relataram forte cheiro de tetraidrocanabinol (substância vinda da cannabis).

Indagada, a mesma admitiu que levaria os entorpecentes até um local combinado com outra pessoa, também em Anhembi. A mulher estava com os filhos menores de idade, sendo uma adolescente de treze e um menino de três anos.

Acusada teve voz de prisão decretada, sendo que os filhos ficaram com familiares.