Parceria assegura destinação correta do óleo doméstico usado

Estima-se que cada família gera aproximadamente um litro de óleo vegetal e gordura animal usado por mês

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, formalizou em 2019 uma parceria com uma empresa privada cujo objetivo é assegurar a destinação ecologicamente correta do óleo de cozinha usado.

A instituição possui selo ambiental. Dando continuidade à ação, mais duas escolas municipais receberam coletores de óleo, além do Horto Florestal. A iniciativa, que cumpre critérios do Programa Município VerdeAzul, consiste no recolhimento de resíduos de restaurantes, lanchonetes, trailers e residências, além de oferecer pontos de coleta para a população.

Posteriormente, o produto encaminhado para a empresa é utilizado como matéria-prima para a produção de biodiesel.

Pontos de coleta

O material deve ser acondicionado em garrafas PET ou recipiente com tampa e encaminhado a um dos ecopontos com capacidade para até 200 litros disponíveis nas escolas José Rebouças de Carvalho, Duílio Gambini, Orlando Cortez, Norma Lília Pereira e Ulisses Silvestre.

O resíduo também pode ser deixado na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente localizada no Horto Florestal (Rua Pernambuco, s/n) de segunda a sexta das 8 às 17 horas.

“Com a disponibilidade de pontos de arrecadação, bem como de palestras para conscientização de toda a população, pretendemos erradicar o descarte irregular desses resíduos na Estância Turística de Avaré”, afirma o secretário Judésio Borges.

Contaminação

Estima-se que cada família gera aproximadamente um litro de óleo vegetal e gordura animal usado por mês. Cada litro de óleo descartado irregularmente contamina 20 mil litros de água potável. Além de poluir rios e solo, o produto danifica os encanamentos das residências.