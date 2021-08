Bauru terá nova rodada de aplicação da vacina contra a Influenza

Campanha foi aberta a população interessada com seis meses de idade ou mais

Da Redação

A Secretaria de Saúde informa que vai continuar com a aplicação da vacina contra a Influenza a partir de segunda-feira (23), para pessoas com seis meses ou mais.

A Etec vai disponibilizar o maior número de vagas, na segunda-feira e na terça-feira (24), das 8h às 12h, com mais de 500 vagas diárias. A aplicação também será realizada nas unidades de saúde, das 11h40 às 12h20. O agendamento é obrigatório no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site.

Ao entrar na página, a pessoa deve escolher a opção ‘H1N1’, e escolher a unidade, data e horário em que receberá a vacina. Na unidade, deve ser apresentado RG e CPF, e se possível, a carteira de vacinação. Aqueles que já tomaram a vacina da Covid-19 devem levar ainda o cartão onde consta ha aplicação desta, pois é necessário um intervalo mínimo de 15 dias entre as vacinas.

A vacina da gripe – Influenza protege da H1N1, H3N2 e Influenza B, sendo aplicada em dose única e oferecida anualmente pelo Ministério da Saúde. A campanha foi inicialmente voltada aos públicos prioritários, e depois aberta a toda a população interessada com seis meses de idade ou mais.