Botucatu: adolescentes de 17 anos em geral serão vacinados contra a Covid a partir desta terça-feira, 24

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde convoca adolescentes de 17 anos em geral para a vacinação contra a Covid-19 em Botucatu, a partir desta terça-feira, 24.

Os cidadãos pertencentes a este grupo deverão comparecer das 8 às 17 horas nos seguintes locais:

– UBS Cohab I

– UBS Jd. Cristina

– UBS CECAP

– CSE Vila dos Lavradores

– Espaço Saúde

O Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores também funcionará no período noturno, das 18 às 22 horas.

A vacinação de menores de 18 anos ocorre no Estado de São Paulo com a utilização da vacina Pfizer, de modo que a imunização deste grupo está condicionada a autorização pelos pais e/ou responsáveis legais.

Pessoas nesta faixa etária devem estar acompanhadas de um adulto responsável, podendo este proceder com a autorização verbal para o ato de vacinação. Caso não haja a presença de um adulto responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de termo de assentimento devidamente preenchido e assinado pelos pais e/ou responsáveis legais, em acordo com o disposto no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual recomenda-se que seja retido pelo serviço de saúde que procederá com a vacinação. O termo de assentimento já está disponível no site da Prefeitura de Botucatu (https://www.botucatu.sp.gov.br/arquivos/termo_de_assentimento_livre_e_esclarecido_-_representante_le_17093325.pdf ).

Também será necessária a apresentação de um comprovante de endereço dos pais ou responsável legal.

Todas as pessoas pertencentes a esses grupos devem comparecer a uma das unidades portando também CPF e um documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte).

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100