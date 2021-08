Com energia elétrica cada vez mais cara, confira dez dicas para economizar na conta

Aproveite ao máximo a luz natural do dia e lembre-se de apagar as lâmpadas

Os especialistas do SENAI-SP trazem dez dicas para reduzir os gastos com a energia elétrica; ações que devem ser construídas com adaptações de hábitos diários, não apenas em algumas épocas do ano. Além de pesar menos no bolso das pessoas, essas iniciativas também contribuem para diminuir os impactos ambientais.

Saiba como economizar com energia em casa, de maneira simples e eficaz:

• Aproveite ao máximo a luz natural do dia e lembre-se de apagar as lâmpadas que não estiver utilizando, principalmente ao sair de um ambiente.

• Se possível, substitua as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, que duram mais e gastam menos energia.

• Se estiver reformando sua residência, dê preferência por cores claras ao pintar o teto e as paredes internas da sua casa. Elas refletem melhor a luz, diminuindo a necessidade de iluminação artificial.

• Para uso de ar-condicionado, é possível contribuir para economia já na instalação: fixe o aparelho em local arejado, com boa circulação de ar.

• Quando usar o ar-condicionado, mantenha as portas e janelas do ambiente fechadas e programe a temperatura do ar-condicionado para 23 graus Celsius. Essa configuração é importante porque quanto mais baixa a temperatura, maior é o consumo de energia. E lembre-se de realizar a limpeza dos filtros periodicamente.

• Evite ligar mais de um equipamento na mesma tomada, usando benjamins ou “Ts”. Esse procedimento, além de aumentar o consumo, amplia a chance de curto-circuito. Em caso de necessidade, utilize o filtro de linha com fusível, evitando aquecimento da fiação e desperdício de energia.

• Nas geladeiras, evite forrar as prateleiras e guardar alimentos quentes. Esqueça aquela velha prática de secar roupas atrás dos refrigeradores, pois sobrecarrega o aparelho e aumenta consumo de eletricidade.

• Tanto para lavar, como para passar roupas, espere acumular. A máquina deve ser usada uma a duas vezes na semana, no máximo. E para economizar com o ferro de passar, é legal começar pelas roupas que precisam de menos calor.

• Para os eletrônicos, como TV, computadores e celulares, a dica é retirar da tomada se não estiver em uso ou carregando.

• E para finalizar, um dos principais vilões das altas contas de energia: o chuveiro. Em épocas com temperaturas mais altas, mantenha o aparelho em “modo verão”, que pode economizar até 30%. Além disso, para também evitar desperdício de água, ideal é que os banhos durem de 5 a 8 minutos, no máximo por pessoa da residência.