Comandante da PM incentiva ato pró-Bolsonaro e ataca o STF; Doria diz que militar será afastado

Após fazer postagens em uma rede social em defesa de protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , Aleksander Lacerda, comandante da Polícia Militar, deve ser afastado por indisciplina, segundo disse João Doria (PSDB), governador de São Paulo . O afastamento do comandante, que estava a frente do Comando de Policiamento do Interior (CPI) 7, em Sorocaba (SP) e que inclui Botucatu , foi informado por Doria à rádio CBN, nesta segunda-feira (23).

De acordo com uma reportagem do “Estado de São Paulo”, Aleksander convocou militantes e atacou o Supremo Tribunal Federal (STF) nas publicações.

O afastamento acontece no dia em que governadores de 23 estados, incluindo Doria, e do Distrito Federal se reúnem para debater, entre outros pontos, a escalada da crise entre os poderes.

Em solidariedade a Moraes, dez partidos também emitiram notas reafirmando o compromisso com a manutenção da democracia.

Corporação proíbe atos

O regulamento da corporação da Polícia Militar proíbe policiais de participarem ou promoverem atos político-partidários.

“Aos militares do Estado da ativa são proibidas manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e de cunho político-partidário, sujeitando-se as manifestações de caráter individual aos preceitos deste Regulamento”, diz um trecho do regulamento.

O CPI-7 compreende sete batalhões da Polícia Militar de São Paulo, o que representa cerca de 5 mil policiais em 78 municípios da região de Sorocaba. Ele é formado pelos seguintes Batalhões da Polícia Militar do Interior: 7º BPM/I (Sorocaba), 12º BPM/I (Botucatu), 22º BPM/I (Itapetininga), 40º BPM/I (Votorantim), 50º BPM/I (Itu), 53º BPM/I (Avaré) e 54º BPM/I (Itapeva).

Outros ataques no post

Ainda conforme a reportagem do “Estado de São Paulo”, Aleksander também criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por não dar prosseguimento no pedido de impeachment feito pelo presidente contra o ministro Alexandre de Moraes.

O governador de São Paulo e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, que agora é secretário de Projetos e Ações Estratégicas estadual, também foram atacados por Aleksander.