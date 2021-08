Equipe botucatuense de Taekwondo alinha treinamentos para competições neste ano

Projeto contempla 75 crianças, adolescentes e adultos

Da Redação

A equipe botucatuense de Taekwondo está treinando pesado visando o retorno das competições da modalidade ainda neste ano. A Botucatu Taekwondo Team se divide em atletas adultos e de base para formar um legado no esporte.

O trabalho é realizado desde o ano de 2019 pela Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, através do projeto Bethel, instituição conveniada com a Prefeitura, atendendo crianças e jovens a partir de 4 anos de idade.

Com o objetivo de promover saúde e trazer através do esporte valores importantes para a formação do cidadão, o projeto contempla 75 crianças, adolescentes e adultos nos polos do Projeto Bethel (centro), Praça da Juventude (Cohab I) e no Ginásio Municipal “Mário Covas Júnior”.

“Hoje temos um time de atletas formados no nosso projeto social que obtiveram destaque em competições realizadas antes da pandemia de Covid-19. Essa equipe realiza além das aulas durante a semana, treinos extra, voltados a competição. Descobrindo talentos, buscamos fazer um trabalho de iniciação esportiva direcionando estes atletas a competições a nível estadual e nacional, que devem retornar no próximo mês de setembro”, afirmou o professor de Taekwondo José Eduardo Vasconcelos.

Os interessados em conhecer melhor a arte marcial e participar dos treinos, devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes.