Procon-SP identifica aumento de 12% no preço médio da tinta residencial

Da Redação

Levantamento realizado pela equipe de pesquisas do Procon-SP apurou, em média, um acréscimo de 11,83% no preço do material para pintura – a comparação foi feita com os itens pesquisados em agosto do ano passado. O IPC-SP da FIPE (Índice de Preços ao Consumidor) referente ao período analisado registrou variação de 8,69%.

Na comparação entre os preços coletados neste ano a maior diferença percentual constatada para o mesmo produto foi de 122,33%. A folha de lixa (225x275mm) A-257 para massa grão 60, do fabricante Norton, custava R$ 2,29 em um local e no outro, R$ 1,03.

A pesquisa, feita com o objetivo de oferecer uma referência de preço ao consumidor, envolveu um total de 58 itens de diferentes fabricantes de massas (acrílica e corrida), tintas (acrílica, esmalte e látex), verniz e folha de lixa. Os técnicos da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor efetuaram a coleta de preços, nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2021, em cinco sites comerciais das principais redes do varejo que vendem e entregam no Estado de São Paulo.

Veja a pesquisa completa aqui .

Dicas ao consumidor

Antes de comprar, é interessante fazer uma lista dos itens que pretende comprar; além de pesquisar – tanto o preço, quanto à qualidade – em sites e folhetos/anúncios publicitários de diferentes estabelecimentos.

Nas compras online o prazo de desistência da compra é de sete dias da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Para maior segurança, o consumidor deve efetuar o cancelamento por escrito.