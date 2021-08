Botucatu: homem é preso acusado de assediar criança de 2 anos em praça

Mãe da criança flagrou o ato e homem foi imobilizado pelo pai da vítima

Da Redação

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã desta terça, 24 de agosto, na região da Vila Paulista, em Botucatu, por abuso de menor de idade.

Consta em boletim que durante patrulhamento pela região, os agentes municipais foram acionados para apurar o caso. Na oportunidade, um homem estava em uma praça e se aproximou de uma criança de dois anos, que é sentada em um dos bancos. Nisso, passou as mãos nas pernas da vítima, momento em que a mãe flagrou o ato.

A mulher chamou pelo pai da criança que imobilizou o homem até a chegada da viatura. Com a GCM não houve reação do acusado. Os pais da vítima decidiram prestar queixa, com o homem sendo levado a delegacia de Polícia e após o boletim de ocorrência, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados por causa da Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.