Botucatu: mãe denuncia o filho após encontrar tijolo de maconha em mochila

Droga foi encontrada após a mulher limpar o quarto do acusado

Da Redação

Um caso de tráfico de entorpecentes foi registrado pela Polícia Civil de Botucatu nesta terça-feira, 24 de agosto. Fato ocorreu no Residencial Cachoeirinha 2, região Leste.

O flagrante ocorreu após a mãe do indiciado, K.H.D.G, de 18 anos, encontrar 500 gramas de maconha prensads em tablete dentro da mochila do jovem, enquanto fazia a limpeza do quarto. Ao perceber a droga, a mulher acionou a Polícia Militar.

Em contato com o acusado, a mãe obteve a informação de que ele estava no Bairro 24 de Maio, onde a viatura foi em sua busca. Ao ser abordado, admitiu que a droga era dele, mas que seria para uso próprio.

No entanto, também foram encontradas pequenas embalagens e papéis para venda individual do produto. Policiais verificaram o telefone celular do mesmo para analisar possíveis negociações de compra e venda.

Devido a quantia em sua posse, além dos materiais para a venda, o jovem teve voz de prisão decretada.