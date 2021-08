Ponte da Rafael Sampaio recebe pavimentação asfáltica

Estrutura deve ser liberada para o público ainda nesta semana

Da Redação

A nova ponte construída na Rua Rafael Sampaio recebeu nesta terça-feira, 24, a pavimentação asfáltica, última etapa estrutural da obra. Estrutura deve ser liberada para o público ainda nesta semana, segundo fontes.

“Boa parte das nossas equipes estão empenhadas nesta obra, para que o quanto antes possamos entregar a nova ponte reconstruída. Tudo tem sido feito com muita qualidade e carinho para que este equipamento tenha total eficiência para a população”, afirmou Rodrigo Taborda, Secretário Municipal de Infraestrutura.

Também foram finalizadas as calçadas do entorno da nova ponte. Nos próximos dias, haverá ainda o paisagismo e a implantação de sinalização de trânsito, tanto através de placas, como de pintura do solo.

A ponte da Rua Rafael Sampaio é a última a ser reconstruída, das 41 pontes que foram destruídas pelas fortes chuvas de fevereiro de 2020.