Programa Bolsa Trabalho está com inscrições abertas até 30 de agosto

Beneficiário contará com bolsa-auxílio de R$ 535, curso de qualificação em formato virtual

Da Redação

O programa Bolsa Trabalho está com inscrições abertas até 30 de agosto. A iniciativa lançada recentemente pelo Governo Estadual tem o objetivo de proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social residentes no Estado de São Paulo.

Com duração de 5 meses, o programa vai contratar cidadãos desempregados por 4 horas diárias de trabalho, 5 dias por semana, para atividades em órgãos públicos.

Em contrapartida, o beneficiário contará com bolsa-auxílio de R$ 535, curso de qualificação em formato virtual e seguro contra acidentes.

Requisitos

Para participar é necessário ser maior de 18 anos, estar desempregado, morar no Estado de São Paulo há mais de 2 anos e ter renda per capita menor do que meio salário-mínimo.

Inscrição

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br/ bolsatrabalho. Os documentos necessários são o RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.

O Bolsa Trabalho é uma parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré. A Casa do Cidadão vai disponibilizar computador para o munícipe que não tiver acesso à internet. O endereço é Rua Bahia, nº 1580, centro.

O cadastro será analisado pelo Governo de Estado de São Paulo, que vai divulgar a lista de aprovados através de Diário oficial do Estado de São Paulo.