Últimos dias de inscrição no Programa de Especialização em Engenharia da Embraer

Processo seletivo desse ano oferece 30 vagas para engenheiros formados a partir de 2019

Da Redação

Termina no próximo dia 31 de agosto o prazo para inscrição no Programa de Especialização em Engenharia (PEE) da Embraer. Realizado em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que oferece o título de mestrado profissional, o programa é a principal porta de entrada para quem deseja atuar na engenharia da Embraer

O processo seletivo desse ano oferece 30 vagas para engenheiros formados a partir de 2019. Toda a formação é ministrada por profissionais da Embraer, professores do ITA e consultores

O programa já formou mais de 1.600 engenheiros de 100 universidades desde sua criação em 2001 e é reconhecido como um dos mais longevos modelos corporativos de desenvolvimento intelectual e tecnológico do Brasil.

Para fazer a inscrição e saber quais são os pré-requisitos, acesse: https://embraer.com/pee

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.