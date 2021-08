Unesp de Botucatu promove curso em Educação Ambiental

Projeto é realizado desde maio de 2020, com foco na reconstrução da realidade ambiental

Da Redação

Formação em Educação Ambiental Sintrópica 2021 é um curso de formação para professores da rede básica realizado pela Unesp – Câmpus de Botucatu, por meio do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) e Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA). Este programa é uma parte fundamental na melhoria do ensino público dos municípios atendidos pelo projeto.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Instituto Noosfera e com financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) como parte do projeto de pesquisa “Educação Ambiental Sintrópica em escolas públicas do interior do Estado de São Paulo: uma proposta de pesquisa ação e estímulo ao voluntariado”.

O projeto é realizado desde maio de 2020, com foco na reconstrução da realidade ambiental por meio da desconstrução de paradigmas dominantes e promoção de diálogos produtivos entre as várias ciências. Além disso, busca uma análise da dinâmica dos sistemas ambientais – envolvendo as seguintes temáticas: Educação em Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional e Ciência-cidadã.

Maria de Lourdes Spazziani, docente do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do IBB/Unesp, elencou a importância da realização de um curso como este: “O curso propõe capacitação dos professores para o desenvolvimento e implantação da EAS (Educação Ambiental Sintrópica) nas escolas e melhoria da formação intelectual, emocional e política dos estudantes”, disse.

A previsão é que participem cerca de 120 docentes, professores e profissionais da educação básica das escolas públicas de São Manuel e de Arealva, que são parceiras no projeto. O curso terá um total de 80 horas distribuídas em aulas teórico-práticas e desenvolvimento de projetos coletivos de intervenção nas escolas, com certificação de Curso Difusão Cultural pela Unesp.

Para mais detalhes sobre o curso, acesse: https://www.facebook. com/201937193911559/posts/ 1009604446478159/