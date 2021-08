Covid-19: casos sobem para 20,6 milhões e mortes, para 576,6 mil

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 subiu para 19.577.135

Da Agência Brasil

O total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia subiu para 20.645.537. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde brasileiras registraram 30.671 novos casos de covid-19. (24), o painel de dados da pandemia marcava 20.614.866 casos acumulados.

Ainda há 491.757 casos em acompanhamento, ou seja, a condição de saúde dessas pessoas está sendo observada e ainda pode evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.

Já as mortes em decorrência da covid-19 foram para 576.645. De para (25), secretarias de saúde confirmaram 903 novos óbitos causados pela doença. , o sistema de informações do Ministério da Saúde contabilizava 575.742 óbitos.

Ainda há 3.562 falecimentos em investigação. Isso pelo fato de haver casos em que o diagnóstico depende de resultados de exames concluídos apenas após o óbito do paciente.

As informações estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite de . Ela sistematiza os dados sobre casos e mortes levantados pelas secretarias estaduais de saúde. Os dados em geral são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação do sistema pelas secretarias estaduais. Já às ças-feiras os resultados tendem a ser maiores pela regularização dos registros acumulados durante o fim de semana.