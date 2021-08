Inscrições abertas para Desafio Empreenda 2021 de Botucatu

Inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de setembro

Da Redação

Com a proposta de tirar as ideias do papel e as tornar realidade, transformando ideias inovadoras em startups, o Desafio Empreenda 2021 já está com as inscrições abertas, que podem ser realizadas até o dia 10 de setembro, pelo link: https://inova.cps.sp. gov.br/

O Desafio Empreenda é uma iniciativa do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico Botucatu (NEI). Integram o grupo instituições ligadas a ensino, pesquisa, empreendedorismo e inovação. A metodologia utilizada é da Escola de Inovadores, gerenciada pela Inova CPS, do Centro Paula Souza. A Fatec Botucatu é responsável pela aplicação dos conteúdos e coordenação das atividades.

O evento, em formato online, tem duração de 40 horas e contará com a apresentação de mais de 10 webinários, realizados entre os dias 25 de setembro a 11 de dezembro. Entre os temas estão: desafios para se tornar empreendedor, marketing e comunicação para empreendedores, tecnologia aplicada aos negócios, abertura e manutenção de empresas, laboratório de ideias, proposta de valor, ferramentas para chegar no seu cliente e outros.

Para participar, é necessário apresentar uma ideia de empreendedorismo que passará por uma avaliação. Entre os critérios de avaliação serão considerados o conteúdo de inovação dos produtos ou serviços a serem ofertados; potencial mercadológico; potencial de geração de valor; viabilidade técnica / potencialidade de empreendedorismo.

Ao todo, serão selecionados 20 projetos com até 3 participantes cada. A divulgação dos projetos escolhidos será realizada no site do Parque Tecnológico no dia 15/09.

Mais informações, utilizar o e-mail: agente22.inova@cps.sp. gov.br.