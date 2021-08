UBS da Cohab 1 tem novo telefone

Número antigo (14) 3813-2739 será desativado

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu está atualizando as linhas telefônicas das repartições públicas para o sistema Voip (tecnologia que permite chamadas via internet). A Unidade Básica de Saúde da Cohab 1 terá novo telefone para atendimento a partir do dia 8 de setembro.

Aqueles que desejarem o contato com a unidade deverão fazê-lo através do telefone (14) 3811-4902. O número antigo (14) 3813-2739 será desativado.

Entre os benefícios do sistema VoIP estão a redução de até 70% nos custos de comunicação, melhor qualidade de som, permissão de ligações gratuitas entre as unidades de trabalho, a utilização de números próprios, adição de novos ramais, entre outros.