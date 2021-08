Bombeiros combatem, por dez horas, novo incêndio na região do Araqua

Duas viaturas e mais um caminhão cedido por empresa foram usados

Da Redação

Mais um incêndio tomou conta de área de mata em Botucatu nesta quinta-feira, 26 de agosto, na região próxima do Araqua.

As chamas tiveram início no final da manhã e, por dez horas o Corpo de Bombeiros combateu as chamas. Foram necessários dois caminhões para o controle do fogo. Houve uso de um veículo cedido pela Usina São Manoel.

Por volta das 21 horas o incêndio já não oferecia mais riscos de propagação para as propriedades do entorno.