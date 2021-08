Comerciante de Botucatu é lesado no “Golpe do Pix”; mulher foi presa por estelionato

Mulher efetuou diversas compras pelo meio digital da loja

Da Redação

Uma mulher foi presa na manhã desta quinta-feira, 26 de agosto, por estelionato, acusada de aplicar o chamado “golpe do Pix” em Botucatu. Caso foi atendido pela Polícia Civil em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM).

O fato causou prejuízo a um comerciante da Rua Amando de Barros, que efetuou diversas vendas de objetos como brinquedos, eletrônicos, utensílios domésticos e para beleza. Não foi informado o valor estimado no golpe.

A mulher, moradora do Jardim Bons Ares, realizou compras on-line, efetuando o pagamento dos produtos pelo sistema digital, programando o débito em conta. O comerciante, ao receber o comprovante da transação, enviou os produtos no endereço informado.

Após receber os materiais, a mulher fez o cancelamento do débito pelo PIX. O comerciante, então, entrou em contato com a acusada, mas a mesma o bloqueou no programa de mensagens instantâneas e não atendia as ligações realizadas. Fato esse que levou o empresário a registrar Boletim de Ocorrência.

O juiz da comarca de Botucatu autorizou ação de busca e apreensão. Com as equipes da GCM, a polícia encontrou a mulher, os objetos com as respectivas notas fiscais. Indagada, admitiu ter aplicado o golpe.

Acusada foi presa e os objetos devolvidos ao comerciante. Segundo a polícia, este é o primeiro caso registrado na Cidade, mas tem apurado outras possíveis ações do tipo.