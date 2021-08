Unesp de Botucatu abre concurso para contratação de enfermeiro; salário é de R$ 5 mil

A Faculdade de Medicina da Unesp – Campus de Botucatu/SP, através da Diretoria Técnica Administrativa anuncia a abertura de inscrições para o concurso público destinado à contratação de um enfermeiro, sob regime da CLT, na condição de Técnico-Administrativo Substituto, pelo prazo máximo de dois anos.

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela Internet, no período de 24 de agosto a 01 de setembro de 2021. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/concurso. Nesse endereço eletrônico, o edital completo poderá ser acessado.

Para concorrer à vaga, o candidato deverá apresentar diploma de Graduação de Nível Superior em Enfermagem. A remuneração inicial, em jornada completa de 40 horas semanais, é de R$ 5.540,48, acrescida de benefícios. A taxa de inscrição é de R$ 73,00 e o pagamento, através de boleto, pode ser feito em qualquer agência bancária.

O concurso prevê prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório com duração de três horas, composta de 50 questões de múltipla escolha, assim divididas: 15 questões de Língua Portuguesa, 05 questões de Matemática e 30 questões de Conhecimentos Específicos. Também haverá prova de títulos, para análise do currículo documentado das atividades de formação e experiência profissional relacionadas com as áreas de atuação.

A convocação para a realização das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Estado – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado, como subsídio, no site http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/concurso. Possíveis dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail rh.fmb@unesp.br.