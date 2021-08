Avaré: Polícia fecha rinha de galo e prende homem por maus-tratos

Prática de rinha seria transmitida via internet

Segundo o boletim de ocorrência, policiais civis foram averiguar denúncia anônima sobre a prática de rinha, transmitida via internet. A delação apontava como local do fato uma residência na Rua Nicola Piza, na Vila Martins III.

No quintal do imóvel, os agentes encontraram 18 galos presos em gaiolas individuais. Grande parte das aves estavam machucadas. Um homem que fazia a guarda dos animais informou aos policiais que o proprietário das aves morava em outro imóvel.

O suspeito não foi encontrado no lugar, porém, os policiais encontraram materiais utilizados no ‘evento’, entre eles uma ‘arena’ portátil suja de sangue, uma máquina de cartão, apetrechos para briga de galo, além de seringas e diversos frascos de medicamentos, aparentemente anabolizantes.

A Polícia Científica foi acionada e esteve no local. Posteriormente, o investigado foi localizado e encaminhado ao Plantão Policial, onde foi questionado a respeito do caso e depois liberado. Ele responderá pelo crime previsto no artigo 32 da Lei Ambiental, que além de pena de detenção de até um ano também prevê multa.

Segundo a Polícia Civil, os galos foram depositados provisoriamente para um criador da cidade, até que o destino deles seja definido pelo órgão competente. A Polícia Ambiental também foi comunicada.