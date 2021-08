Botucatu aproxima-se dos 150 mil habitantes, aponta projeção do IBGE

Crescimento é de 1,o7% do que a última mensuração, realizada em 2020, e que apontou 148.130 botucatuenses

Por Flávio Fogueral

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 27 de agosto, sua projeção populacional anual para todo o país, incluindo Botucatu e cidades do entorno. Segundo o órgão federal, são 149.718 moradores, ou seja, crescimento de 1,o7% do que a última mensuração, realizada em 2020, e que apontou 148.130 botucatuenses.

Entre a população registrada no último censo, realizado em 2010, para a projeção apresentada pelo instituto nesta semana, o aumento populacional é de 17,58%, isso porque naquela mensuração o município tinha 127.328 habitantes. O Censo estava previsto para 2020, mas foi suspenso devido à pandemia de covid-19 e também à contenção orçamentária do governo federal.

Quanto às projeções efetuadas nos últimos quatro anos, Botucatu teve 146.497 (2019), 144.820 (2018), 142.546 (2017) e 141.032 (2016). Ainda segundo o IBGE, a densidade demográfica,que é a relação de habitante por quilômetro quadrado continua em 85,88 h/km². O instituto ainda ressalta que 46.407 estavam empregados, representando 31,7 % economicamente ativa.

Outras cidades da região também observaram crescimento populacional como Pardinho, cuja projeção passou para 6.579 habitantes (em 2020, 6.508); Itatinga com 21.139 (eram 20.921 em 2010); Pratânia manteve sua projeção em 5.317; São Manuel vai a 41.287 frente a 41.123 da última projeção; Bofete com 12.107 ante 11.921 de 2020; Anhembi chegando a 6.911 frente a 6.819 nos últimos doze meses.

Fundo de Participação dos Municípios

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Servem também de referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. A divulgação é anual e atende ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013. A tabela com a população estimada para cada município foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.