Curso gratuito sobre polimento automotivo está com inscrições abertas

Curso presencial será realizado de 22 de setembro a 14 de outubro

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o curso “Aprenda e venda polimento automotivo”. A capacitação é gratuita. A ação do Empreenda Rápido é promovida pelo Sebrae Aqui em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré (ACIA).

O curso presencial será realizado de 22 de setembro a 14 de outubro, das 18 às 22 horas, na carreta móvel estacionada no Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC). O endereço é Rua Minas Gerais, nº 340.

Inscrições pelo link https://bit.ly/Avaré_ Polimento_Automotivo . As vagas são limitadas.

Cursos em andamento

Outras capacitações já estão em andamento em Avaré. As aulas do curso “Seja um eletricista profissional” tiveram início na terça-feira, 24.

Além disso, a nova turma da capacitação “Fabrique e venda produtos de confeitaria” começa os trabalhos em setembro.