Justiça barra nomeação de Fernando Cury ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente

Ele também foi denunciado à Justiça pelo MP-SP pelo crime de importunação sexual no mesmo caso. A denúncia do MP ainda não foi avaliada pela Justiça porque o deputado estadual precisa apresentar a defesa prévia dele antes e ainda não fez isso.

Apesar da investigação, Cury foi eleito no início de agosto para um mandato de dois anos no colegiado, que participa da elaboração das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente com o governo estadual.

“Cury age dentro da lei e que as eleições do Condeca não tem relação com o mandato de deputado, do qual Cury está afastado e cumpre seu afastamento. Sabemos que os danos são irreparáveis quando uma acusação é feita sem fundamento. Por isso, reiteramos que Cury continua afastado durante o período determinado pela Alesp. E o Ministério Público já entendeu em outras situações que, a partir de 9 de abril de 2021, quando Fernando teve seu mandato suspenso, ele não exerceu qualquer atividade relacionada à natureza legislativa”, afirmou a nota (veja íntegra abaixo).