Ponte da Rafael Sampaio é oficialmente entregue e liberada para o trânsito

Novo equipamento possui 25 metros de comprimento e 10 metros de largura

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu entregou na manhã desta sexta-feira, 27, a Ponte da Rua Rafael Sampaio. Essa foi a última ponte reconstruída após as fortes chuvas de fevereiro de 2020, que registram em um único dia a precipitação de 299 mm.

Ao todo foram 40 pontes destruídas na zona rural e na urbana. Além de reconstruir todas elas, a Prefeitura construiu uma nova ponte, na Rua Edberto Roque Sforsin, que liga o Centro a região da Vila Jardim, Jardim Regina e Comerciários.

Na cerimônia da manhã desta sexta-feira, 27, além da entrega do novo equipamento, simbolizando todas as demais pontes, foi realizada uma homenagem às vítimas do fatídico dia: Maria Cristina Infante Ferre, Lourival Ferre e Silvia Infante, vítimas em acidente ocorrido na Ponte do Rio Capivarinha, e Epaminondas Macedo Souza e Talison Camilo da Silva de Oliveira, vitimas de dois acidentes na Rodovia Marechal Rondon.

Um marco foi instalado na ponte da Rua Rafael Sampaio, simbolizando a reconstrução da cidade e a homenagem às vitimas.

“Depois da pandemia, a reconstrução da nossa Cidade foi talvez o maior desafio que tivemos. Hoje, encerramos uma jornada de superação, de recuperação, entregando a última ponte reconstruída, a da Rua Rafael Sampaio, com estrutura mais robusta, com eficiência para o trânsito e para a cessão hidráulica do Rio Lavapés”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Participaram da entrega da nova ponte, além do Prefeito Pardini, o Vice-prefeito André Peres, o Deputado Federal Samuel Moreira o presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Rodrigues – Palhinha, além de outros vereadores e secretário municipais.

A Ponte da Rua Rafael Sampaio é importante ligação da região leste ao Centro da Cidade. O novo equipamento possui 25 metros de comprimento e 10 metros de largura. A região da ponte também recebeu nova sinalização de trânsito através de placas e pintura do solo, novas calçadas para pedestres e paisagismo com floreiras.