SP ultrapassa 440 mil altas de pacientes com COVID-19

Hoje, são 6.887 pacientes internados em todo o território

Da Redação

O Estado de São Paulo ultrapassou nesta sexta-feira (27) a marca de 440 mil pessoas que foram internadas par COVID-19 e receberam alta após melhora clínica e assistência em serviços de saúde.

No total, já são 440.218 altas hospitalares no decorrer da pandemia, inclusos num total 3.973.949 pessoas que tiveram a doença e já estão recuperados.

O número de pessoas hospitalizadas segue caindo gradativamente. Hoje, são 6.887 pacientes internados em todo o território, sendo 3.468 em unidades de Terapia Intensiva e 3.419 em enfermaria. O número total é quase metade do registrado no final de julho deste ano e 4,5 vezes menor que o registrado no pico da segunda onda, que chegou a ultrapassar 31 mil hospitalizados.

Desde o início da pandemia, já houve 4.244.071 casos e 145.316 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de 37% e na Grande São Paulo é de 36,3%. O detalhamento dos dados da pandemia está disponível no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.