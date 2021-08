Botucatu: homem procurado por descumprir medida protetiva e furto é preso dentro do guarda-roupa

Acusado teria levado objetos da casa do atual companheiro da ex

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu na manhã deste sábado, 28 de agosto, um homem de 33 anos por descumprimento de medida protetiva e furto. O fato ocorreu no Jardim Itamarati.

Consta em boletim que a equipe foi até o endereço informado pela Justiça e, ao chegar ao local, percebeu que havia movimentação suspeita no interior da casa.

Em contato com uma pessoa dentro da residência, a mesma se identificou como sendo a mãe do procurado. A mesma informou que ele não se encontrava em casa. Não explicou o intenso barulho ocorrido momentos antes. Foi pedida a entrada dos agentes na casa, onde encontraram o homem dentro do guarda-roupas.

Há contra o homem, que não teve a identidade divulgada, boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva e determinação de prisão preventiva, já que ele teria se dirigido até a residência do atual companheiro da ex mulher e subtraiu o interfone e as câmeras da frente da casa,

O mesmo foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.