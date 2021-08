De volta aos palcos, Cia Beira Serra estreia novo espetáculo em Botucatu

De volta aos palcos, após um ano e meio de restrições por conta da pandemia, a Companhia Beira Serra de Circo e Teatro realiza os últimos ensaios de seu inédito espetáculo “O Pe®dido”, que vai estrear no Teatro Municipal de Botucatu para uma temporada de 4 apresentações, com entrada gratuita, nos fins de semana de 11, 12, 18 e 19.

Aos sábados, dias 11 e 18, as apresentação acontecem às 20h e aos domingos, dias 12 e 19, o espetáculo começará às 19h. Posteriormente, a turnê da Beira Serra também passará pelas cidades de São Manuel e Bauru.

Após um mergulho no universo do Circo-Teatro brasileiro, os atores e atrizes da Companhia fizeram realizaram uma imersão em textos clássicos de comédia de circo-teatro, investigaram as soluções dramatúrgicas e mecanismos utilizados nessa modalidade cênica, para criar uma obra autoral e ligada também aos aspectos da cultura caipira, sempre presentes no trabalho da Beira Serra.

O “O Pe®dido” traz um novo dilema para Januário (Fernando Vasques), que agora quer pedir a mão de Sá Marica (Mimi Tortorella) às vésperas da festa da padroeira do vilarejo de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra. Receoso também da reação do pai da pretendente, Seu Tonico (Osvaldo Gazotti), Januário pede conselhos ao seu amigo Zé Tobó (Murilo Andrade), que, por sua vez, se encanta com Sá Bina (Carol Tieghi), e recorre a uma “poção do amor” feita pela benzedeira Ermelinda (Regina Blanco) e inicia uma grande confusão. A composição e execução da trilha sonora que dá ritmo ao novo espetáculo Beira Serra fica por conta de Dael Vasques.

O trabalho escrito e desenvolvido pelos artistas botucatuenses, foi acompanhado e dirigido por Fernando Neves, ator, diretor e coreógrafo, com vasta experiência no Circo-Teatro nacional. “O Pe®dido é um sensível, engraçado, delicado e poético texto teatral que fala da gente simples. [O elenco] Naturalmente conhecem bem o universo retratado pela peça. Dele extraem minúcias, humor e poesia com tanta verdade que nos faz a todos cidadãos e cidadãs da pacata cidadezinha”, afirma Neves.

Esta ação cultural da Cia. Beira Serra é realizada através do Governo do Estado de São Paulo e do ProAC Editais 01/2020.

Ficha técnica

Direção: Fernando Neves;

Dramaturgia: Mimi Tortorella e Fernando Vasques;

Atores e Atrizes: Carol Tieghi, Fernando Vasques, Mimi Tortorella, Murilo de

Andrade, Osvaldo Gazotti e Regina Blanco;

Direção musical & músico: Dael Vasques;

Cenografia: Laura Françozo e Otávio Seraphim;

Figurinos & pintura de arte: Laura Françozo;

Perucaria: Oficina da Malonna;

Costura: Ivete Dias;

Adereços: Marcela Donato e Laura Françozo;

Cenotécnico Gabriel Lino;

Iluminação: Osvaldo Gazotti;

Design gráfico: Otávio Seraphim;

Fotografia & vídeo: Ricardo Romero;

Diretor de produção: Fernando Vasques;

Assistente de produção: Nathália Cogo;

Assessoria de comunicação & imprensa: Sérgio Viana