Diretórios do PSDB de Botucatu e Avaré fazem mobilização pela candidatura de Doria a presidência

Prévias do partido ocorrem em 11 de novembro

Da Redação

As regiões de Botucatu e Avaré participaram na terça-feira, 24 de agosto, da reunião de mobilização em favor da candidatura de João Doria nas prévias nacionais do PSDB.

“Tenho orgulho de fazer parte deste time do PSDB e vamos nos dedicar ao máximo nessas prévias para levar a mensagem do partido às cidades da nossa região mostrando que João Doria é o melhor para o Brasil”, afirmou o coordenador regional de Botucatu, André Rogerio Barbosa, o Curumim.

Jô Silvestre, prefeito de Avaré, ressaltou o papel do governador Doria na pandemia e na busca pela vacina e as mudanças feitas no Governo de São Paulo que estão propiciando ao estado investir o valor recorde de R$ 21 bilhões neste ano.

“O governo Bolsonaro chegará à eleição derrotado pela sua falta de compromisso com o Brasil”, afirmou. “Olhem o preço em que estão as coisas?! O Governo Federal não olha para a população de baixa renda. Ainda bem que temos em São Paulo um governo diferente, que tem ações sociais e leva investimentos e soluções para as cidades, que é onde os problemas estão”, concluiu.

A secretária de Defesa da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, ressaltou a necessidade de o partido se mobilizar desde já. “Acredito na vitória e dizem que 50% da vitória é acreditar nela. Os outros 50% tem de ser conquistados pelo trabalho. Por isso, temos de ir para as ruas, buscar os militantes e as lideranças e ganhar essas prévias”, disse.

O vice-governador Rodrigo Garcia resumiu a atuação de Doria na pandemia e sua luta para trazer a vacinação contra a Covid-19 para os brasileiros o mais rapidamente possível e pediu aos presentes que se empenhem internamente para mobilizar lideranças e militância para votar no próximo dia 21 de novembro.