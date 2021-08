Acidente na Castello Branco, em Pardinho, mata mãe e filho de 4 anos

As mortes de ambos ocorreram após colisão traseira entre dois veículos

Da Redação

Uma mulher e o filho, de 34 e 4 anos respectivamente, morreram após um acidente na madrugada deste domingo, 29 de agosto, no quilômetro 184 da Rodovia Castello Branco, em Pardinho.

As mortes de ambos ocorreram após colisão traseira entre dois veículos, sendo que as vítimas estavam no carro da frente, que veio a capotar. Havia ainda um homem, que chegou a ser socorrido. A criança também teve atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher teve óbito no local.

A família era de Bofete e as identidades não foram divulgadas.