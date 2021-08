Botucatu vacina mais de 4 mil adolescentes contra a Covid-19

Toda a ação ocorreu no Ginásio Paralímpico, no Bairro Alto

Neste domingo, 29 de agosto, a Secretaria Municipal da Saúde realizou mutirão de vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 13 a 16 anos. Ao todo, receberam a primeira dose, 4.165 pessoas nesta faixa etária.

Toda a ação ocorreu no Ginásio Paralímpico, no Bairro Alto, e teve alta procura do público, sendo que até às 12 horas, mais de 1.500 pessoas haviam recebido a vacina. Na oportunidade, adolescentes acima dessa faixa de idade, e que não tinham sido imunizados, também receberam suas doses.

O número é considerado satisfatório pela Secretaria, já que contempla toda a quantia destinada para esta fase.

Aqueles que por algum motivo faltaram a aplicação deste domingo, deverão procurar nesta semana a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência.