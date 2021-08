Polícia de São Manuel prende homem pelos crimes de tráfico de drogas e descaminho

Foram encontradas quatro porções de cocaína e três de maconha, 11 maços de cigarros de origem estrangeira

Da Redação

A Polícia Civil prendeu um homem, de 34 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e descaminho, na quinta-feira (26), na área rural de São Manuel.

A detenção foi realizada por agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) do município, com apoio da Polícia Militar e cães farejadores, após o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na casa do autor, na rua Luiz Cella.

No imóvel, foram encontradas quatro porções de cocaína e três de maconha, 11 maços de cigarros de origem estrangeira e R$ 744 em espécie. Em continuidade aos trabalhos de campo, buscas foram realizadas em um terreno abandonado, com o auxílio dos cães, sendo localizadas cerca de 100 embalagens com resquícios de drogas.

Todo o material, bem como um DVR, anotações e três celulares foram apreendidos e encaminhados à perícia.

O autor foi levado à Delegacia Sede da cidade, onde foi indiciado e depois encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga para permanecer à disposição da Justiça.