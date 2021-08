Alunos da Rede Municipal conquistam medalhas nas Olimpíadas do Conhecimento

Cerimônia aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu

Da Redação

Na última sexta-feira, 27, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, esteve em Botucatu onde condecorou com certificados e medalhas, alunos das redes publica e privada, participantes das Olimpíadas do Conhecimento, realizadas pelo MCTI.

A cerimônia aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu e contou com a presença de diversas autoridades municipais.

Pela Rede Municipal de Ensino foram contemplados 26 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. João Maria de Araújo Junior, do 5º ao 9º ano, participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), em 2020, sendo 10 medalhas de ouro, 2 de prata e 14 de bronze.

“Resultado que mostra a capacidade das nossas escolas e professores, e especialmente dos nossos alunos. Através do conhecimento, eles estão colocando Botucatu no topo das principais olimpíadas do país e também do mundo”, afirmou Cristiane Amorim, Secretária Municipal de Educação.

A competição é uma das principais apostas do MCTI para a popularização da ciência, o estímulo e a qualificação de jovens brasileiros em diferentes áreas do conhecimento.