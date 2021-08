Bibliotecas de Bauru retornam atendimento presencial com agendamento

Os agendamentos serão realizados das 9h às 13h, exclusivamente por telefone

A Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Divisão de Bibliotecas, comunica que a partir do dia 30 de agosto, segunda-feira, a Biblioteca Rodrigues de Abreu e a Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde irão retornar o atendimento presencial por meio de agendamento para os empréstimos e devoluções de livros, pelos telefones: (14) 3232-1333, 3235-1312 e 3276-1626.

Seguindo os protocolos de segurança epidemiológica, a Divisão de Bibliotecas vai fazer o atendimento das duas unidades via agendamento, alternando os horários de atendimento de 15 em 15 minutos, como forma de garantir a segurança dos usuários e funcionários.

Os agendamentos serão realizados das 9h às 13h, exclusivamente por telefone. A Biblioteca Rodrigues de Abreu está localizada no prédio do Centro Cultural, que fica na Avenida Nações Unidas, 8-9 – no Centro e a Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde fica na Rua Gabriel Morales, 1-24 – Jardim Ouro Verde.