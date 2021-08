Botucatu: acidente deixa 4 pessoas feridas na Rodovia Alcides Soares

As quatro pessoas que estavam no Fox ficaram feridas

Da Redação

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na Rodovia Alcides Soares, que liga Botucatu a Vitoriana, na tarde desta segunda-feira, 30.

De acordo com informações, um Vectra e um VW Fox bateram frontalmente. As quatro pessoas que estavam no Fox ficaram feridas. Uma delas com fratura no fêmur e as outras três com cortes e escoriações pelo corpo. Já os ocupantes do Vectra não tiveram ferimentos.

As vítimas foram socorridas pelo Regate do Corpo de Bombeiros de Botucatu e pelo SAMU, encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.