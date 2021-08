Botucatu: confirmados mais 12 casos da variante delta da Covid-19

Com isso, sobre para 14 o total de botucatuenses com a mutação do vírus SARS-Cov2

Da Redação

A variante delta tem se propagado por Botucatu. Este é o panorama retratado pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro, ao confirmar nesta segunda-feira (30), doze novos casos da cepa, de origem indiana, na Cidade. Os resultados compreendem exames aleatórios, coletados entre os dias 15 e 21 de agosto.

Com isso, sobre para 14 o total de botucatuenses com a mutação do vírus SARS-Cov2, considerada mais infecciosa. Os dois primeiros casos tiveram identificação na primeira semana de agosto. Ambos os pacintes eram parentes e tiveram sintomas leves.

Conforme Spadaro, mais da metade das amostras de pessoas com sintomas de síndrome gripal, coletadas de forma aleatória, apontou para positivo à variante delta. O secretário não informou a quantidade de exames feitos. “Isso é um forte indicativo da disseminaçã e se tornar a predominante em nossa região”, salientou.

A variante delta (B.1.617.2), de origem indiana, é mais transmissível que sua concepção original. Uma pessoa corre duas vezes mais risco de contrair o novo coronavírus quando da circulação comunitária da cepa. Tem provocado novos surtos da doença em diversos países como em Israel, Estados Unidos e na União Europeia, sendo a segunda variante mais prevalente no Brasil.

Os sintomas mais comuns presentes nas pessoas infectadas são dor de cabeça, dor de garganta e coriza. Pessoas vacinadas com as duas doses da Oxford/Astrazeneca e/ou Pfizer possuem até 90% de proteção contra os efeitos do vírus, reduzindo as possibilidades de internação hospitalar.

Botucatu integra uma pesquisa que mensura a efetividade da vacinação em massa da Oxford/Astrazeneca. Desde maio, quase que a totalidade da população de 18 a 60 anos recebeu as doses do imunizante.