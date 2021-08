Evento esportivo fará com que Prefeitura interdite ruas do centro e no Bairro Alto

As linhas do Transporte Coletivo que passam pela Avenida Dom Lúcio, serão desviadas

Da Redação

Botucatu recebe entre os dias 4 e 7 de setembro, a 8ª Edição do Festival Brasil Ride, maior evento esportivo outdoor do Brasil. Uma mega estrutura será montada tanto no Largo da Catedral, quanto nas imediações do Ginásio Municipal de Esportes “Mário Covas Júnior” para atender quase 2 mil atletas que participarão do evento.

A Prefeitura de Botucatu informa que algumas interdições serão necessárias a partir de amanhã, 31 de agosto, para montagem da estrutura, execução da competição e desmontagem:

– interdição do bolsão de estacionamento em frente à Escola Cardoso de Almeida (Cardosinho), até o portão de entrada da Escola EECA, entre os dias 31 de agosto e 08 de setembro;

– interdição do bolsão de estacionamento em frente à Praça Rubião Junior, esquina com o prédio da Prefeitura, entre os dias 02 e 07 de setembro;

– interdição do bolsão de estacionamento em frente à Escola EECA, começando do portão de entrada até a esquina, entre os dias 02 e 07 de setembro;

– interdição do trânsito na Avenida Dom Lucio, sentido Catedral-Cemitério, a partir das 21 horas do dia 03, tendo obstrução total nos dois sentidos nos dias 05, 06 e 07, na região do Largo da Catedral;

– interdição do trânsito na Avenida Raphael Serra, atrás do Ginásio Municipal, entre as ruas Otacílio Nogueira e Prof. Vagner, no dia 06 de setembro, das 6 às 23 horas.

As linhas do Transporte Coletivo que passam pela Avenida Dom Lúcio, serão desviadas pelas Ruas Costa Leite e General Telles, nas imediações da Catedral, entre os dias 05, 06 e 07.

Em todos os locais interditados e imediações, haverá sinalização indicando os desvios alternativos aos condutores.

O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura (Semutran) orienta os condutores a se possível, evitarem os locais durante os dias de interdição. Caso não seja possível, estes devem redobrar a atenção no trânsito.