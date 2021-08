Sabesp alerta para baixa captação de água em São Manuel

Em São Manuel, são três captações superficiais

Da Redação

A Sabesp informa que, por causa da estiagem severa que atinge grande parte do país, os mananciais e poços que abastecem o município de São Manuel apresentam baixa vazão.

A Companhia tem intensificado ações e ampliando instalações para continuar garantindo o abastecimento e destaca a necessidade de a população manter o uso consciente da água, evitando desperdícios.

Em São Manuel, a Companhia tem três captações superficiais, sendo uma no Ribeirão Paraíso e outras duas nos Córregos Pimenta e Igualdade, além de dois poços profundos do Aquífero Guarani e, neste momento, todos os sistemas estão operando com capacidade máxima.

A Empresa vem monitorando periodicamente a vazão de água das captações existentes, além de buscar outras alternativas de aumento da disponibilidade hídrica para o enfrentamento da estiagem, nesse período de poucas chuvas.

Por isso, para aliviar a produção e garantir a segurança hídrica um novo poço já foi perfurado próximo a captação do Ribeirão Paraíso. Também já está em operação uma quarta captação na Lagoa do Horto que vai ampliar a capacidade de produção e reforçar o abastecimento do município.

A Companhia orienta à população o consumo consciente, com ações simples de economia de água, mas de grande impacto quando adotadas coletivamente. Veja algumas dicas:

1. Use vassoura e balde para lavar áreas como garagem, corredores, dentre outras. Não utilize mangueiras.

2. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água.

3. Não use água corrente para descongelar alimentos.

4. Fique muito atento a possíveis vazamentos. Eles podem passar despercebidos e são grandes causas do desperdício.

Veja mais no link: http://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx?secaoId=450.